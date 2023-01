CureVac-Aktie zündet Kursrakete: Jefferies verdoppelt CureVac-Kursziel

Frühe Phase-1-Daten für COVID-19- und Grippe-Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie seien vielversprechend, schrieb Analyst Eun Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies zeige, dass die Technologie der Tübinger funktioniert. Auch wenn CureVac derzeit noch der Konkurrenz hinterherhinke, könnten das Unternehmen und der Partner GSK seiner Ansicht nach in den nächsten zwei bis drei Jahren aufholen. Er verwies dabei auf die breite Anwendbarkeit der mRNA-Technologie.

Sanofi-Manager wird neuer Chef bei CureVac

Chefwechsel beim Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac: Der bisherige Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas nimmt zum 31. März nach drei Jahren im Amt seinen Hut. Neuer Vorstandschef wird Alexander Zehnder, der zuvor als Manager beim Schweizer Pharmakonzern Roche Karriere machte und zuletzt beim französischen Pharmaunternehmen Sanofi weltweit den Bereich Onkologie verantwortete.

CureVac galt im Zuge der Corona-Pandemie zunächst als einer der Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus. Letztlich konnte das Unternehmen aber nicht Schritt halten und zog seinen Impfstoffkandidaten erster Generation - CVnCoV - wegen vergleichsweise schwacher Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurück.

Die an der NASDAQ notierte CureVac-Aktie legt zeitweise 27,72 Prozent auf 10,55 US-Dollar zu.

