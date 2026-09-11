Currency Exchange International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Currency Exchange International hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,24 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Currency Exchange International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,930 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at