Currency Exchange International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Currency Exchange International hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Currency Exchange International ein EPS von 0,180 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 21,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 24,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Currency Exchange International 28,3 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

