Currency Exchange International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Currency Exchange International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,610 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Currency Exchange International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,38 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,56 Prozent auf 101,46 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,04 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at