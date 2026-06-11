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11.06.2026 06:31:29
Currency Exchange International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Currency Exchange International hat am 09.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,96 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Currency Exchange International 0,460 CAD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Currency Exchange International mit einem Umsatz von insgesamt 24,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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