Curtiss-Wright A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Curtiss-Wright A äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,89 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Curtiss-Wright A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 869,2 Millionen USD im Vergleich zu 798,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

