Curtiss-Wright A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Curtiss-Wright A hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 USD, nach 3,09 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Curtiss-Wright A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 947,0 Millionen USD im Vergleich zu 824,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,87 USD, nach 10,55 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 3,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Curtiss-Wright A 3,12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at