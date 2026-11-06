Curtiss-Wright A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Curtiss-Wright A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Curtiss-Wright A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 952,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 869,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at