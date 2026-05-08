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08.05.2026 06:31:29
Curtiss-Wright A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Curtiss-Wright A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Curtiss-Wright A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Curtiss-Wright A im vergangenen Quartal 913,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Curtiss-Wright A 805,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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