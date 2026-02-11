Curtiss-Wright a Aktie

Curtiss-Wright a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850852 / ISIN: US2315611010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 23:18:47

Curtiss-Wright Corp. Announces Rise In Q4 Profit

(RTTNews) - Curtiss-Wright Corp. (CW) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $137.0 million, or $3.69 per share. This compares with $117.9 million, or $3.09 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.9% to $946.98 million from $824.31 million last year.

Curtiss-Wright Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137.0 Mln. vs. $117.9 Mln. last year. -EPS: $3.69 vs. $3.09 last year. -Revenue: $946.98 Mln vs. $824.31 Mln last year.

For the full year 2026, the company expects sales of $3.710-$3.765 billion and earnings per share of $14.70 - $15.15.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Curtiss-Wright Corp. (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Curtiss-Wright Corp. (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Curtiss-Wright Corp. (A) 570,00 0,88% Curtiss-Wright Corp. (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen