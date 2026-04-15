CURVES vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CURVES präsentierte am 13.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 12,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at