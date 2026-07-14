CURVES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CURVES hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,26 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at