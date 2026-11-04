Custom Truck One Sourc a Aktie

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WKN DE: A3CUQJ / ISIN: US23204X1037

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04.11.2026 19:00:01

Custom Truck One Source: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Custom Truck One Source (NYSE:CTOS) announced that it raised its full-year earnings guidance for the third time this year as electrical grid investments drove record equipment demand. For long-term investors, management's decision to shift capital into high-yield rental assets over immediate cash flow signals strong confidence in multiyear utility spending.

Three key takeaways from the call explain how management is positioning the business for long-term growth.

Management raised its 2026 net rental fleet investment guidance to $210-$230 million, roughly $35 million above its prior range. That decision pulled levered free cash flow down to roughly zero for 2026, but management expects the new equipment to generate $15 million in annual earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) starting in 2027.

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