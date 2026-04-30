Custom Truck One Source A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Custom Truck One Source A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 461,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 422,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at