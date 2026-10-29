Custom Truck One Source A präsentierte Quartalsergebnisse

Custom Truck One Source A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Custom Truck One Source A mit einem Umsatz von insgesamt 495,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 482,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at