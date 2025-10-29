Custom Truck One Source A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Custom Truck One Source A äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Custom Truck One Source A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Custom Truck One Source A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 482,1 Millionen USD im Vergleich zu 447,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at