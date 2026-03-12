12.03.2026 06:31:29

Custom Truck One Source A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Custom Truck One Source A präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Custom Truck One Source A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 528,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 520,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,140 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,94 Milliarden USD – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Custom Truck One Source A 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

