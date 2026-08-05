Custom Truck One Source A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Custom Truck One Source A lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 USD, nach -0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Custom Truck One Source A mit einem Umsatz von insgesamt 563,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 511,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at