Protect Pharmaceutical Aktie

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WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080

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05.05.2026 12:30:00

Customer Account Takeovers: What They Are and How to Protect Yourself

Brokerage firm customer account takeover incidents are on the rise, according to FINRA, which has seen a notable increase in this type of fraud. As this threat grows more sophisticated and frequent, understanding how these cybercrimes occur and taking proactive steps to secure your accounts has never been more important.A customer account takeover occurs when criminals steal customer information--such as usernames, passwords, or other security information such as multi-factor authentication (MFA) codes--or engage in cyber-enabled fraud to gain unauthorized access to personal accounts, including online financial accounts.Customer account takeovers might start in a number of ways, including the following:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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