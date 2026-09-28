CV Summit 2026: Das grosse Stelldichein der Digital-Assets-Community in Zürich

CV Summit 2026 hilft, die Übersicht zu bewahren. (Bild: Shutterstock)">

Der jährliche Fixtermin für diejenigen, die wissen wollen, wie das künftige Finanzsystem im Zeitalter von Blockchain, Stablecoin und Tokenisierung aussehen wird, steht kurz bevor. Am CV-Summit nimmt diesmal die künstliche Intelligenz besonders viel Raum ein.