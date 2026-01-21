CVB Financial Aktie
CVB FINANCIAL CORP Reveals Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - CVB FINANCIAL CORP (CVBF) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $55.04 million, or $0.40 per share. This compares with $50.85 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.7% to $155.97 million from $147.59 million last year.
CVB FINANCIAL CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $55.04 Mln. vs. $50.85 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.36 last year. -Revenue: $155.97 Mln vs. $147.59 Mln last year.
