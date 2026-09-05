CVB Financial Aktie

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WKN: 925673 / ISIN: US1266001056

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06.09.2026 00:55:01

CVB Financial Director Mike Maddox Buys 10,000 Shares

Director Mike Maddox purchased 10,000 shares of CVB Financial(NASDAQ:CVBF) at $22.03 per share on Aug. 31, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.03); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($22.17).CVB Financial operates as a regional banking institution, demonstrating substantial scale within the regional bank sector. The company maintains a disciplined business model centered on deposit gathering and commercial lending to small and medium-sized enterprises. With 1,079 employees and net income of $205.5 million TTM, CVB Financial has established itself as a competitive regional financial services provider with demonstrated profitability and operational efficiency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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