CVB Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CVB Financial gab am 27.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

CVB Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,24 Prozent auf 132,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 136,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at