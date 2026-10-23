CVB Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CVB Financial lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,38 Prozent auf 237,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at