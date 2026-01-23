|
CVB Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CVB Financial präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 167,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 160,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte CVB Financial ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,25 Prozent zurück. Hier wurden 648,47 Millionen USD gegenüber 684,38 Millionen USD im Vorjahr generiert.
