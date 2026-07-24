CVB Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CVB Financial hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 159,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at