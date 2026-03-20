20.03.2026 06:31:28

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 BRL je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 375,5 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 375,1 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,080 BRL vermeldet. Im Vorjahr waren -0,200 BRL erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 1,42 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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