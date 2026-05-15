CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 375,7 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 377,8 Millionen BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at