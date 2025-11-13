CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 BRL je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 389,0 Millionen BRL gegenüber 375,8 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at