14.11.2025 06:31:28
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens mit einem Umsatz von insgesamt 71,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.
