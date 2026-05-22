Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-
22.05.2026 12:37:00

CVC consortium launches €10.9bn offer for Italian drugmaker Recordati

Deal would tighten buyout group’s control of 100-year-old company and extend its bet on rare diseasesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Börse aktuell - Live Ticker

ATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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