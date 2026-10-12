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12.10.2026 06:00:07
CVC planned to hush Israel defence deal to avoid controversy
Private equity firm made unusual decision not to announce its acquisition of a 40% stake in camouflage maker FibrotexWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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