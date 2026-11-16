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17.11.2026 00:08:52
CVC plans to back out of Italian deal with Advent, triggering potential legal clash
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