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09.04.2026 16:54:20
CVC seeks partners to back 10.9 billion-euro Italian drugmaker Recordati deal: sources
The private equity firm has held initial discussions with investors including GIC about the possibility of teaming upWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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