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06.07.2026 11:00:02
CVC sells marina business for more than €1bn as yacht market booms
French private equity firm InfraVia’s purchase of D-Marin is latest in a flurry of investments in sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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