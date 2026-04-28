Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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28.04.2026 18:05:06
CVC weighs €9bn bid for Italian payments group Nexi
Deal would carve out digital banking solutions arm to prevent Rome using its veto powersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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