C V D Equipment CorpShs Aktie
WKN: A0D94S / ISIN: US1266011030
|
24.03.2026 15:49:57
CVD Equipment Corp Stock Jumps 30% Over $16.9 Mln Deal To Sell Stainless Design Concepts Business
(RTTNews) - Shares of CVD Equipment Corporation (CVV) are climbing about 30 percent on Tuesday morning trading after the company announced a definitive agreement to sell its Stainless Design Concepts business division to Atlas Copco Group for approximately $16.9 million in cash.
The company's shares are currently trading at $4.86 on the Nasdaq, up 30.60 percent. The stock opened at $4.03 and has climbed as high as $5.15 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $2.46 to $5.86.
The transaction, scheduled to close in the second quarter of 2026, is expected to allow the company to focus on its core business located in Central Islip, New York, as well as provide additional financial flexibility.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C V D Equipment CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu C V D Equipment CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|C V D Equipment CorpShs
|3,44
|26,47%
