CVR Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CVR Energy hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -1,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,48 Prozent auf 2,74 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at