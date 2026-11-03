CVR Energy Aktie

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WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084

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03.11.2026 13:19:02

CVR Energy Inc. Reports Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - CVR Energy Inc. (CVI) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $570 million, or $5.67 per share. This compares with $374 million, or $3.72 per share, last year.

Excluding items, CVR Energy Inc. reported adjusted earnings of $4.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 68.8% to $3.281 billion from $1.944 billion last year.

CVR Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $570 Mln. vs. $374 Mln. last year. -EPS: $5.67 vs. $3.72 last year. -Revenue: $3.281 Bln vs. $1.944 Bln last year.

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