CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
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03.11.2026 13:19:02
CVR Energy Inc. Reports Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - CVR Energy Inc. (CVI) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $570 million, or $5.67 per share. This compares with $374 million, or $3.72 per share, last year.
Excluding items, CVR Energy Inc. reported adjusted earnings of $4.00 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 68.8% to $3.281 billion from $1.944 billion last year.
CVR Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $570 Mln. vs. $374 Mln. last year. -EPS: $5.67 vs. $3.72 last year. -Revenue: $3.281 Bln vs. $1.944 Bln last year.
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