CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
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03.11.2026 15:39:56
CVR Energy Makes Major Refining Push With $4.2 Billion Marathon Petroleum Deal
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Nachrichten zu CVR Energy Inc
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02.11.26
|Ausblick: CVR Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: CVR Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu CVR Energy Inc
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|-19,61%
|Marathon Petroleum Corporation
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