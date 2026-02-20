CVR Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CVR Energy hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,81 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,270 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CVR Energy ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CVR Energy im vergangenen Geschäftsjahr 7,16 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVR Energy 7,61 Milliarden USD umsetzen können.

