CVR Energy präsentierte Quartalsergebnisse

CVR Energy hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVR Energy -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat CVR Energy mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at