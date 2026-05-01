CVR Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CVR Energy hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVR Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at