CVR Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CVR Energy hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,28 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at