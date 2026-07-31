CVR Partners LP Partnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CVR Partners LP Partnership Units hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 202,2 Millionen USD gegenüber 168,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at