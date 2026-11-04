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04.11.2026 06:31:28
CVR Partners LP Partnership Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CVR Partners LP Partnership Units hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
CVR Partners LP Partnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,08 USD je Aktie gewesen.
CVR Partners LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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