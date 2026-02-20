|
CVR Partners LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CVR Partners LP Partnership Units hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,6 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 9,33 USD gegenüber 5,76 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 606,04 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 525,32 Millionen USD umgesetzt.
