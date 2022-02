CVR Partners LP Partnership Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CVR Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 22.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5,76 USD gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 188,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,31 USD beziffert. Im Vorjahr hatte CVR Partners LP Partnership Units -8,770 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 532,58 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 349,95 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 6,310 USD und einen Umsatz von 346,95 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at