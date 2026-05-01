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01.05.2026 06:31:29
CVR Partners LP Partnership Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CVR Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 180,1 Millionen USD – ein Plus von 26,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVR Partners LP Partnership Units 142,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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