CVRx präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CVRx hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

CVRx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,50 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat CVRx im vergangenen Quartal 14,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVRx 12,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at